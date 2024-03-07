سر لون الملوخية الأخضر.. حضريها بالطريقة دي حتى لو مجمدة

الملوخية من الوجبات المفضلة لمعظم الناس في كل البلدان والمحافظات، وعادًة ما يتغير لون الملوخية من الأخضر الزاهي إلى اللون الداكن غير المحبب إلى أن تصل للون الأسود، ما يفقد الطبق رونقه الشهي الذي يجذب محبيه، وفي هذا الصدد ووفقًا لطريقة الشيف علاء الشربيني، نوضح طريقة عمل الملوخية الصحيحة، حتى لا تتعرض الطبخة إلى فقد لونها الأخضر الجذاب.

سر الحفاظ على لون الملوخية الأخضر

عدم غلي الملوخية لفترة طويلة

أوضح الشيف علاء الشربيني أن الملوخية لا يجب أن تتعرض للحرارة لفترة طويلة عند عملية النضج، إذ يجب أن ترفع من على النار فور وصولها لمرحلة الغلاء الأولية.

عدم غلق إناء الملوخية أثناء عملية الطهو:

عند غلق إناء الملوخية في مرحلة الطهو تتعرض لفقد لونها الأخضر الزاهي، بالإضافة إلى فصل عناصرها عن بعضها، فتجد الشوربة السائلة في الأعلى مع ارتكاز الملوخية بالأسفل.

إضافة ربع معلقة من البيكنج صودا «الكربوناتو»

عادًة ما يضع الكثير من الشيفات والمطاعم جزءا بسيطا من الكربوناتو إلى شوربة الملوخية أثناء التحضير؛ لكي تحتفظ باللون الأخضر الزاهي دون التحول إلى اللون الداكن.

إضافة عصير الليمون للشوربة أثناء الطهو

عند إضافة نقاط قليلة من عصير الليمون الحامض إلى شوربة الملوخية، يجعلها تحتفظ باللون الأخضردون أن يتغير طعم وجبة الملوخية المعتاد.

الطريقة المثالية لتحضير ملوخية

المكونات

معلقة كبيرة من السمنة.

معلقة كبيرة من الثوم المطحون.

معلقة صغيرة من الكثبرة الجافة.

500 جرام من الملوخية المجمدة أو الطازجة.

كوب من المرقة «الشوربة».

طريقة التحضير

يرفع مقدار السمن على النار مع الثوم والكزبرة، لحين الوصول إلى اللون الذهبي وتوضع جانبًا، وفي تلك الأحيان يوضع مقدار المرقة على النار حتى تمام الغليان، ومن ثم توضع الملوخية المفرومة سواء كانت مجمدة أو طازجة مع التقليب المستمر، إلى أن يبدأ الخليط في مرحلة الغليان، وترفع من على النار، وبالخطوة الأخيرة يضاف لها خليط السمن بالثوم «الطشة»، وتقلب جيدًا وتقدم ساخنة.