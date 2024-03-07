خبير اقتصادي: أكبر بنك أمريكي يوصي بشراء سندات الخزانة المصرية

قال الدكتور محمد شادي الخبير الاقتصادي، إن نتائج إعلان الدولة عن وضع سعر عادل للجنيه أمس، وقرارات البنك المركزي المصري جاءت نتيجتها أسرع من البرق، حيث أوصى بنك «جي بي مورجان» الأمريكي المستثمرين بشراء سندات الخزانة المصرية لمدة عام بعد إجراءات أمس.

وأضاف شادي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن توصية أكبر بنك أمريكي بشراء سندات الخزانة المصرية لمدة عام، يعني أنه خلال الفترة القادمة سنشهد عودة الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين، بجانب رؤية المزيد من تدفقات أموال الأجانب من جديد للبورصة المصرية.

وأشار إلى أن التدفقات الدولارية التي سيشهدها السوق المصري خلال الفترة المقبلة ستزيد من حيازة البنك المركزي للدولار، وستقوي من مركز الجنيه في السوق، وتزيد من العرض الدولاري في البنوك.

سيطرة الجنيه على الاسواق

واستكمل شادي: ستظهر سيطرة الجنيه في السوق في مواجهة السوق الموازية وإنهاء هيمنة الدولار.

ولفت إلى أن مجموع النقاط السابقة، هو بداية قوية للغاية لعودة تحويلات المصريين في الخارج إلى مُعدلاتها السابقة عند أعلى من 30 مليار دولار.

وأكد على أن قيمة الجنيه سترتفع مقابل الدولار، وسيستقر الدولار عند مُستويات منخفضة مقارنة بما هو عليه في الوقت الحالي، وربما نبدأ رؤية الاتجاه الجديد لتراجع الدولار قرب نهاية الشهر الجاري.