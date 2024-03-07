المجمع المقدس يقرر عودة حياة الرهبنة لدير الأمير تادرس الشطبي بمنفلوط

أعلنت إيبارشية منفلوط للأقباط الأرثوذكس عن عودة الحياة الرهبانية لدير الأمير تادرس الشطبي بمنفلوط وإعلانه دير عامر وإطلاق لقب الشطبي على رهبانه، ذلك في إطار توصيات الجلسة الختامية للمجمع المقدس اليوم، برئاسة البابا تواضروس الثاني.

معلومات عن الدير

نستعرض خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن دير الأمير تادرس الشطبي، بحسب الصفحة الرسمية للدير على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

- دير الأمير تادرس الشطبي بمنفلوط على الطريق الزراعي السريع أسيوط القاهرة على بعد 1 كم شمال مدينة منفلوط.

- يوجد بالدير الكنيسة الرئيسة بالدير باسم الأمير تادرس الشطبي، كنيسة السيدة العذراء مريم، كنيسة الشهيد أبانوب النهيسي، كنيسة القديسة دميانة.

- يضم الدير أجساد قديسين بدير الأمير تادرس بمنفلوط.

1- رفات الشهيد العظيم الأمير تادرس الشطبي.

2- رفات الشهيدين العظيمين مار يوحنا الهرقلي وبيفام خاله، وهم من شهداء الإيبارشية من القرن الرابع الميلادي وأجسادهم موجودة بقرية أم القصور بكنيسة الشهيدين التابعة لإيبارشية منفلوط على مسافة 10 كم شمال شرق منفلوط.

3- رفات شهداء الفيوم

4- رفات شهداء أخميم

5- رفات الأنبا بطرس أسقف منفلوط سنة 1877 م وتنيح سنة 1903 م

6- رفات الأنبا ثاوفيلس أسقف منفلوط سيم سنة 1905م وتنيح سنة 1929 م

7- رفات الأنبا لوكاس الثاني أسقف منفلوط وأبنوب سيم 21 فبراير 1965م وتنيح 1983 م

8- الأنبا لوكاس الأول العلامة مطران منفلوط وأبنوب الذي سيم في يونيو 1930، وتنيح سنة 1965م في قداس عيد الميلاد.

- تم تعمير الدير في عهد الأنبا أنطونيوس، أسقف منفلوط وتوابعها، حيث عمره من حيث الحياة الرهبانية وإنشائيا.