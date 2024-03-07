تقرير حكومي: تحسن وضع مصر في المؤشرات الدولية التي تعكس وضع المرأة

كشف تقرير حكومي عن طفرة غير مسبوقة في تعزيز مكانة المرآة المصرية في جميع القطاعات خلال 10 سنوات من دعم حقوقها وتمكينها سياسياً واجتماعيا واقتصادياً، موضحاً أن مصر تخطو خطوات واسعة في اتجاه تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030.

وضع المرأة

وأشار التقرير إلى تحسن وضع مصر في المؤشرات الدولية التي تعكس وضع المرأة، مشيراً إلى تقدم مصر 22 مركزاً في مؤشر عدم المساواة بين الجنسين، حيث كانت في المركز 131 عام 2014 ووصلت للمركز 109 عام 2021، بينما تقدمت 49 مركزاً في مؤشر التمكين السياسي للمرأة، منتقلة من المركز 134 عام 2014 إلى المركز 85 عام 2023، فيما تقدمت 28 مركزاً بمؤشر المرأة والأمن والسلام وذلك من المركز 138 عام 2016 الى المركز 110 عام 2023.

تحسن نقاط مصر في مؤشر المساواة بين الجنسين

وبيّن التقرير تحسن نقاط مصر بمؤشر الحريات المدنية للمراة من 0.41 عام 2014 إلى 0.43 عام 2022، منوهاً عن تحسن نقاط مصر في مؤشر المساواة بين الجنسين من 43.9 عام 2014 إلى 57.7 عام 2022، وأكد تحسن نقاط مصر من حصة المرأة من المقاعد في البرلمان من 1.6 عام 2014 إلى 54.3 عام 2022.