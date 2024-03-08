موعد مناقصة إحلال وتجديد محطة رفع صرف صحي دماريس بالمنيا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، عن إجراء مناقصة عامة لعام 2024، عبارة عن عملية إحلال وتجديد أعمال كهروميكانيكية ومدنية بمحطة رفع صرف صحي دماريس بنظام المظروفين.

سعر كراسة الشروط وقيمة التأمين

وذكر بيان صادر عن شركة مياه الشرب في محافظة المنيا، أن تاريخ الجلسة سيكون يوم 25 مارس الجاري، وسعر كراسة الشروط 2000 جنيه، وقيمة التأمين 70 ألف جنيه.

تأجيل مناقصات تركيب منظومات كلور

ونوهت شركة مياه الشرب، إلى أنه تم تأجيل المناقصة العامة رقم 33 بجلسة 28 فبراير الماضي، الخاصة بتوريد وتركيب منظومات كلور وبوسترات بمراكز «المنيا - أبوقرقاص - ملوي - دير مواس» بنظام المظروفين، والمناقصة العامة رقم 34 الخاصة بتوريد وتركيب منظومات كلور وبوسترات بمراكز «سمالوط - مطاي - بني مزار - مغاغة - العدوة» بنظام المظروفين.

وأضافت الشركة: موعد فتح المظاريف الفنية يوم 12 مارس الجاري، وتطلب كراسة الشروط من مخازن الشركة بشارع عدنان المالكي أرض سلطان بالمنيا، وللشركة الحق في قبول أو رفض أي عطاء دون إبداء الأسباب، وكراسة الشروط ولائحة العقود والمشتريات الموحدة والمنشورة على الموقع الإلكتروني للشركة متممة لهذا الإعلان.