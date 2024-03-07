قطع المياه 6 ساعات عن مناطق في محافظة الجيزة

أعلنت محافظة الجيزة، أنه في إطار تنفيذ خط مياه شرب 200 مم لتحسين الضغوط بمنطقة «عمرو بن العاص - كفر طهرمس» والذي تم الانتهاء منه ومتبقي تنفيذ أعمال الربط على المصدر، سيجري قطع المياه.

قطع المياه لمدة 6 ساعات

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ستقوم بقطع المياه لمدة 6 ساعات يوم السبت الموافق 9 مارس الجاري، وذلك لربط الخط الجديد مع الخط القائم.

وتوضح محافظة الجيزة، بأن المناطق المتأثرة بقطع المياه هي منطقة عمر بن العاص بالكامل من شارع فيصل حتى شارع المنشية، والصفا والمروة، والطوابق.

موعد إعادة ضخ المياه

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالالتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال، وإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة، موجها رئيس حي الهرم بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات.

وتوضح محافظة الجيزة، بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب، لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارىء يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورا.