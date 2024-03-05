«رقم مفاجئ».. تراجع في سعر الدولار بالسوق الموازية | عاجل

في تطور جديد لحالة الارتباك التي تشهدها السوق الموازية منذ أسبوعين، تراجع سعر الدولار بشكل مفاجئ منذ قليل، بمقدار جنيهن، ليسجل نحو 42 جنيها، مقارنة بما كانت عليه قبل ساعتين من الآن.

انهيار الدولار في السوق الموازية

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور بلال شعيب، إن هناك فرق بين سعر الدولار في السوق الموازية المعلن عبر المنصة الإلكترونية وبين سعر التنفيذ، لأن هناك أسعار وهمية تنشر عبر المنصة ولا يمكن التنفيذ بها لأن الهدف منها هو محاولة لبيان أن السوق الموازية في حالة تماسك، في حين أن سعر التنفيذ يكون منخفض عن السعر المعلن.

وأضاف شعيب في تصريحات لـ«الوطن»، أن السوق الموازية تعمل خارج القانون، وجميع الأشخاص الذين يعملون فيها مهددين بالقبض عليهم وإحالتهم إلى جهات التحقيق لما اقترفته أيديهم من جرائم بحق المجتمع ومخالفة قانون البنك المركزي ونص المادة 222 لتداول العملات الأجنبية خارج السوق المصرفية.

التوسع في الاستثمارات الخاصة

وتابع شعيب أن الاستثمارات ساهمت في انهيار سعر الدولار بالسوق الموازية، والتراجع سيستمر كلما توسعت الدولة في الاستثمارات وتدفقت العملة الصعبة على البنك المركزي، والحكومة جادة في الاستمرار في هذه الاستثمارات الخارجية مع كيانات اقتصادية كبيرة وكانت البداية بمشروع تطوير رأس الحكمة.