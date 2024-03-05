رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

«رقم مفاجئ».. تراجع في سعر الدولار بالسوق الموازية | عاجل

كتب:

محمد سيف
11:43 م | الثلاثاء 05 مارس 2024
الدولار

الدولار

في تطور جديد لحالة الارتباك التي تشهدها السوق الموازية منذ أسبوعين، تراجع سعر الدولار بشكل مفاجئ منذ قليل، بمقدار جنيهن، ليسجل نحو 42 جنيها، مقارنة بما كانت عليه قبل ساعتين من الآن.

انهيار الدولار في السوق الموازية

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور بلال شعيب، إن هناك فرق بين سعر الدولار في السوق الموازية المعلن عبر المنصة الإلكترونية وبين سعر التنفيذ، لأن هناك أسعار وهمية تنشر عبر المنصة ولا يمكن التنفيذ بها لأن الهدف منها هو محاولة لبيان أن السوق الموازية في حالة تماسك، في حين أن سعر التنفيذ يكون منخفض عن السعر المعلن.

وأضاف شعيب في تصريحات لـ«الوطن»، أن السوق الموازية تعمل خارج القانون، وجميع الأشخاص الذين يعملون فيها مهددين بالقبض عليهم وإحالتهم إلى جهات التحقيق لما اقترفته أيديهم من جرائم بحق المجتمع ومخالفة قانون البنك المركزي ونص المادة 222 لتداول العملات الأجنبية خارج السوق المصرفية.

التوسع في الاستثمارات الخاصة

وتابع شعيب أن الاستثمارات ساهمت في انهيار سعر الدولار بالسوق الموازية، والتراجع سيستمر كلما توسعت الدولة في الاستثمارات وتدفقت العملة الصعبة على البنك المركزي، والحكومة جادة في الاستمرار في هذه الاستثمارات الخارجية مع كيانات اقتصادية كبيرة وكانت البداية بمشروع تطوير رأس الحكمة.

اقرأ المزيد:

انهيار سعر الدولار في السوق الموازية لـ40 جنيها

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الاثنين 4-3-2024

خبير مصرفي: سعر الدولار سيهبط في السوق الموازية بأكثر من 45% خلال أيام

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 5-3-2024

ماذا يحدث في سعر الدولار بالسوق الموازية؟.. تفاصيل مهمة
بقلم محمد سيف