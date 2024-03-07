تصل لـ 16 ساعة.. اعرف أماكن ومواعيد قطع المياه بشبرا الخيمة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن انقطاع المياه في بعض المناطق نظراً لأعمال تحويل مسار خطى المياه أقطار 1200مم و 800 مم بمنطقة أم بيومي بشبرا الخيمة، حيث يأتي القطع بناء على طلب الهيئة العامة للطرق والكباري ومحافظة القليوبية لاستكمال مطالع ومنازل الدائري بمنطقة أم بيومي.

وذكرت الشركة أماكن وموعد انقطاع المياه لكي يتخذ الناس في المناطق المتضررة حذرهم.

أماكن انقطاع المياه

وسيتم قطع المياه عن جميع مناطق شبرا الخيمة وبهتيم (قسم أول شبرا الخيمة – قسم ثان شبرا الخيمة).

ومن المقرر قطع المياه في المناطق المذكورة اعتبارا من الساعة التاسعة صباح يوم السبت الموافق 9-3-2024، وحتى الساعة الواحدة صباح يوم الأحد الموافق 10 مارس لمدة 16 ساعة.

وتهيب شركة مياه الشرب بالمواطنين، اتخاذ حذرهم خاصة أصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المتضررة من انقطاع المياه في شبرا، وشددت على ضرورة اتخاذ اللازم وتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وتحرص الشركة على الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة، من خلال الاتصال بـ 125 أو عبر خدمة واتساب على رقم 01206665125.