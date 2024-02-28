قطع المياه في عدد من المناطق بالجيزة وقنا لأعمال الصيانة

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، قطع المياه في عدد من المناطق الواقعة بنطاق شركتي قنا والجيزة، للقيام بأعمال الصيانة وربط الخطوط.

وكشف شركة مياه قنا، انقطاع المياه اليوم، عن «مدينة فرشوط وقرى رفاعة والكوم الأحمر والقبيبة والدهسة ونجوع غانم»، بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا حتى الخامسة مساءً، لافتًا إلى أنّ سبب قطع الخدمة وجود عطل بالخط الرئيسي قطر 900 مم خرسانة مسلحة المغزي للمدينة ناحية الكوم الأحمر.

وطالبت المواطنين وأصحاب المخابز والمطاعم، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإصلاح، لافتًا إلى أنها تتلقى الشكاوى والاستفسار وطلب سيارات المياه من خلال الاتصال على الخط الساخن 125 أو أرقام التليفونات التالية «01275118225 - 01012646967 - 01275117991».

أسباب انقطاع المياه في مناطق بالجيزة

وأعلنت محافظة الجيزة عبر منشور على صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، وجود أعمال ربط الخط قطر 150 مم الذي يُنفذ بشارع الشهيد أحمد حمدي لخدمة مجمع المدارس والمناطق السكنية المحيطة، لذا ستنقطع المياه لمدة 6 ساعات اليوم، بدءًا من الساعة الثانية عشر مساءً وحتى السادسة صباح الغد، لربط الخط الجديد مع الخط القائم، والمناطق المتأثرة هي الواقعة بين المساكن حتى الشهيد أحمد حمدي بداية من شارع العشرين وكفرطهرمس.

تنفيذ أعمال الربط في المواعيد المحددة

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعه الانتهاء من تنفيذ أعمال الربط في المواعيد المحددة، لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتاثرة، مع تكليف المهندس عبد الله نور رئيس حي بولاق الدكرور بالمتابعة الميدانية للأعمال والتعاون مع الشركة لإزالة أي معوقات، وتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ، عبر الاتصال على الخط الساخن 125.