3 أبطال بوجهين في دراما رمضان 2024.. يشاركون بمسلسلي الكبير أوي وفراولة

خفة ظله وتلقائية جعلته صاحب حضور مميز؛ إذ اعتاد الجمهور على رؤيته في شخصية «العترة» التي برع في تقديمها بمسلسل الكبير أوي، ليعود الفنان مصطفى غريب هذا العام بنفس العمل، إلى جانب ظهوره في مسلسل «بابا جه» والمقرر عرضه خلال رمضان 2024، ولم يكن ذلك الفنان الوحيد الذي يطل بوجهين خلال الدراما الرمضانية.

أبطال دراما رمضان 2024

أبطال رمضان بوجوه متعددة على شاشة التليفزيون، إذ يبدع كل فنان في تقديم دورين في وقت واحد، ويمكن تناولهم على النحو التالي:

ريم عبد القادر

على رأس هؤلاء النجوم الطفلة ريم عبد القادر التي تقدم دورًا مميزًا ومختلفًا، في مسلسل إمبراطوية ميم، إذ تجسد فيه شخصية أصغر أبناء مختار أبو المجد، إلى جانب تقديمها عملا آخر في رمضان، وذلك عبر ظهورها في مسلسل «بابا جه» إلى جانب مجموعة من الأبطال، على رأسهم أكرم حسني، ونسرين أمين، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا والطفلة حور أحمد، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.

شيماء سيف

إطلالة مميزة تمتعت بها فور ظهورها على الشاشة، إذ تجسد دورين خلال دراما رمضان 2024، إذ تطل في مسلسل «فراولة» التي تجسد بطولته الفنانة نيللي كريم، إلى جانب نخبة كبيرة من الفنانين، وتجسد فيه شخصية «سامية سوشيال» وهي شخصية بسيطة ومتواضعة لكنها تمتلك قدرا كبيرا من الذكاء وتهتم بكل ترند، ولم يكن ذلك الظهور الأول لها في دراما رمضان، إذ تطل بشخصيتها الكوميدية لتقدم دورًا مميزًا خلال مسلسل الكبير أوي 8 والمقرر عرضه خلال السباق الرمضاني.

مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي 8 من بطولة أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم أمينة خليل، والعمل من تأليف وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج شركة سينرجي.