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توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. تحذير من الرياح المثيرة للرمال

كتب:

صفية النجار
08:03 م | الخميس 07 مارس 2024
توقعات طقس 72 ساعة مقبلة

توقعات طقس 72 ساعة مقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة ودرجات الحرارة والظواهر الجوية، حيث يسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، ومائلاً للدفء على السواحل الشمالية، بينما يكون مائلاً للحرارة على جنوب الصعيد، وباردًا ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

«الأرصاد» تحذر من الشبورة والرياح خلال الـ72 ساعة المقبلة 

وحذرت الأرصاد الجوية من انتشار الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وسيناء ومدن القناة.

وتوقعت الأرصاد الجوية فرص تساقط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا، خلال الـ72 ساعة المقبلة، على السواحل وشمال الوجه البحري، لافتة إلى أنه يصاحبها نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية والوادي الجديد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة 

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة كالتالي: 

درجات الحرارة الجمعة 8-3-2024

- القاهرة الكبرى العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة.

- الوجه البحري العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 26 درجة والصغرى 17 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجات.

- شمال الصعيد العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجة.

درجات الحرارة السبت 9-3-2024

- القاهرة الكبرى العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة.

- الوجه البحري العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 28 درجة والصغرى 12 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 32 درجة والصغرى 16 درجة.

درجات الحرارة الأحد 10-3-2024

- القاهرة الكبرى العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة.

- الوجه البحري العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 27 درجة والصغرى 16 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 28 درجة والصغرى 13 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 33 درجة والصغرى 15 درجة.

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