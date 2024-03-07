مُتحدث «الوزراء»: الدولة تمنح أولوية لتوفير السلع والأدوية والأعلاف

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه خرجت اليوم من ميناء الإسكندرية بضائع أساسية، بما يوازي نحو 77 مليون دولار، تشمل السلع الغذائية والأدوية والأعلاف، وبعض مستلزمات الإنتاج.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، قائلًا: «لو هنتكلم عن السلع اللي خرجت بداية من الأيام القليلة الماضية من بداية شهر مارس نحو 230.9 مليون دولار بالنسبة للسلع الأساسية، وبالنسبة لمستلزمات الإنتاج نحو 464 مليون دولار».

وتابع: «أعلن رئيس الوزراء اليوم أن الدولة سوف تمنح أولوية لتوفير السلع الغذائية، والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج والمنتجات البترولية خلال المرحلة المُقبلة، وسوف تعمل الدولة بالتنسيق مع البنك المركزي على توفير السيولة الدولارية لكل تلك السلع والبضائع باعتبارها تمثل الأولوية خلال المرحلة الراهنة، من أجل زيادة المعروض من تلك السلع في الأسواق، وبالتالي خفض أسعارها خلال الأسابيع المُقبلة».