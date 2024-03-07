عاجل.. إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل ساعات من مواجهة الزمالك في نهائي الكأس

تأكد غياب أحمد نبيل كوكا، لاعب وسط النادي الأهلي، عن لقاء فريقه المرتقب أمام الغريم التقليدي نادي الزمالك، في نهائي كأس مصر.

ويلتقي الأهلي في قمة مرتقبة أمام غريمه التقليدي نادي الزمالك، في نهائي بطولة كأس مصر على ملعب الأول بارك، بالعاصمة السعودية الرياض، في تمام الساعة السابعة والنصف غدا الجمعة.

آلام الضلوع وراء غياب كوكا

وعلم «الوطن سبورت» أن غياب كوكا عن لقاء الزمالك في نهائي كأس مصر، يرجع لغيابه عن المران الختامي للأهلي قبل صدام القمة، نظرا لمعاناة اللاعب من آلام قوية على مستوى الضلوع.

وكان «كوكا» قد سبق أن خاض جزءا من تدريبات الفريق الأحمر قبل الأخيرة، مساء يوم الأربعاء، قبل أن يغادر المران سريعا، ويعجز عن استكمال المران، وهو ما أثار حالة من الفزع والصدمة لدى الجهاز الفني للفريق الأحمر.

الجدير بالذكر أن «كوكا»، قد سبق له أن تعرض للإصابة خلال مباراة الأهلي أمام يانج أفريكانز، بالجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ليتم استبداله ويعجز عن استكمال باقي أحداث المباراة للإصابة.