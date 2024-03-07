متحدث الوزراء: الدولة تسعى لتوفير سيولة دولارية ومستلزمات إنتاج للمصنعين

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن عملية الإصلاح شاملة في إطار رؤية متكاملة للدولة، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء سعى لتوضيح أهمية ضبط سعر الصرف وانعكاسه على الأسواق، مشيرًا إلى أن وجود سعرين صرف كان يمثل ظروفا صعبة للأسواق وللمستوردين والمنتجين، وكان يجعل من الصعب توفير السلع في الأسواق ومستلزمات الإنتاج.

صفقات استثمارية كبيرة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على برنامج «مساء dmc»، المذاع على فضائية «dmc»، وتقدمه الإعلامية دينا الوكيل، أن الدولة في إطار الحرص على معالجة هذه التشوهات في سوق النقد، قامت بالعمل على توفير السيولة النقدية، خاصة بعد عقد صفقات استثمارية كبيرة مثل صفقة رأس الحكمة، والحصول على موارد دولارية من عدة مصادر.

جهود الدولة في توفير السيولة الدولارية ومستلزمات الإنتاج

وتابع: «الدولة تسعى لتوفير السيولة النقدية التي تمكن المنتجين والمصنعين من الحصول على مستلزمات الانتاج والإفراج عنها من الجمارك المصرية، والإفراج عن السلع الغذائية والأدوية والأعلاف، وكل هذه المنتجات تؤثر في حال تزايدها في الأسواق على خفض أسعارها، ومن هنا يتم الربط بين توافر السيولة الدولارية وسعر الصرف وقدرة الدولة على توفير السلع والمستلزمات الإنتاجية».