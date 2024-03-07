أشهر والد ووالدة عروس على السوشيال ميديا يكشفان كواليس لقائهما الأول (فيديو)

وسط الأغاني التي تملأ قاعة حفل الزفاف بأحد فنادق القاهرة، وبحضور المئات من المدعوين من أقارب وأصدقاء العروسين، فجأة تمسك العروس «مريم» الميكروفون لتلفت انتباه الجميع، قائلة: «والدي ووالدتي لما اتجوزوا معملوش فرح، دعونا نمنحهم الرقصة الأولى»، لتتحول الأجواء داخل القاعة إلى تصفيق وانتباه من الجميع لحظة قيام والد ووالدة العروس بأداء رقصتهما الأولى.

وأجرى برنامج «مصر تستطيع»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مع الإعلامي أحمد فايق، لقاءً مع والد ووالدة العروس من كاليفورنيا، عبر تطبيق «زوم».

وردًا على سؤال «فايق»، عن الطريقة التى تعرف بها والد العروس بوالدتها، قالت والدة العروس «نهى بسيوني»، «كنا في اجتماع في دبي، والاجتماع كان به ناس كتيرة من جنسيات مختلفة، وأنا كنت بقرأ أسامي حضور الاجتماع، قولت هو مين سيد دا؟، فأجابني قائلًا اسمي سعيد، قولتله مصرى يعني، فقالى اه، ومن هنا تعرفنا على بعض».

وأضافت «أنا كنت بدور على عرب، عشان كنت عايزة أتفرج على مصر، لأن مصر كانت بتلعب فى بطولة، واليوم اللى اتعرفت فيه على سعيد كان يوم حظ».

وقال والد العروس: «فى الأول اتضايقت إنها نطقت اسمي غلط، ولما شوفتها حسيت إني فصلت عن كل العالم، ومكونتش شايف غيرها، وهو ما شعرت به عندما رأيتها، وهي استحملتني كتير بصراحة».