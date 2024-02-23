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تفاصيل القرعة العلنية التكميلية لوحدات «جنة وسكن مصر» بالمنصورة

كتب:

أيمن حمزة
12:53 ص | الجمعة 23 فبراير 2024
وحدات سكنية - أرشيفية

وحدات سكنية - أرشيفية

انتهى جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، برئاسة المهندس ياسر عبد الحليم، من إجراءات القرعة العلنية التكميلية لوحدات الإسكان بمشروعات «سكن مصر للإسكان المتوسط، وجنة للإسكان الفاخر» والتي تقام يومي الأحد والاثنين المقبلين.

تفاصيل القرعة العلنية التكميلية

وأكد عبدالحليم خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه على المواطنين الراغبين في حضور القرعة العلنية بالصالة المغطاة بالاستاد الرياضى بمدينة المنصورة بشارع الجيش مقابل مسجد الزراعيين، وذلك بدء من الساعة التاسعة صباحًا، علما بأن الحضور اختياريًا وليس إجباريًا، على أن يتمّ الإعلان عن النتيجة على الصفحة الرسميه لجهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، وذلك عقب الانتهاء من إجراء القرعة العلنية سواء كان الفائز حاضر أم لم يحضر.

قرعة وحدات الإسكان بالمنصورة الجديدة الأحد المقبل

وتقام القرعة العلنية لوحدات مشروع سكن مصر، خلال اليوم الأول، الأحـد الموافق 25 من فبراير الجاري 25 لجميع الأدوار أرضى وأخير ومتكرر.

وبالنسبة لوحدات مشروع «جنة» تقام القرعة العلنية خلال اليوم الثانى، يوم الإثنين 2024/2/26 للأدور المتكررة، واليوم الثالث: يوم الثلاثاء 2024/2/27 للأدوار الأرضي والأخير.

كان الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أعلن عن طرح حزمة وحدات سكنية متنوعة خلال الفترة المقبلة، لتلبية إحتياجات المواطنين من الوحدات السكنية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.