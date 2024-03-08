صلاح عبدالله: مسلسل عتبات البجهة يناقش مشاكل المجتمع

أشاد الفنان صلاح عبدالله، بمسلسل «عتبات البهجة»، موضحًا أنه عمل اجتماعي كوميدي، لافتًا إلى أنه يناقش مشاكل المجتمع سواء الشباب المراهقين وكبار السن، موضحًا أنه لم يقرأ الرواية بالرغم من تواصله مع كاتبها الأستاذ الكاتب الكبير إبراهيم عبدالمجيد.

عبدالله: سأقرأ الرواية بعد الانتهاء من العمل

وتابع «عبدالله»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على فضائية «dmc»، وتقدمه الإعلامية دينا الوكيل: «تحدثت مع مدحت العدل عن الرواية، والفرق بين الرواية والمسلسل، بهدف خروج المسلسل في أحسن صورة»، مشيرًا إلى أنه سيقرأ الرواية بعد الانتهاء من العمل، على عكس الطبيعي أن يقرأ الرواية قبل تمثيل العمل.

يحيى الفخراني مع صلاح عبدالله

وأشار إلى أن مسلسل «سكة الهلالي»، كان أول عمل يجمعه بالدكتور يحيى الفخراني، بالرغم من المعرفة السابقة بينهما، وكان يذهب لمشاهدته في المسارح، متابعًا: «من بعد سكة الهلالي وحتى مسلسل عتبات البهجة كان بيننا عتبات تواصل ومحبة ولقاءات طيبة وسجلنا أعمال إذاعية وأعمال كرتونية».

ونوه بأنه من العوامل الرئيسية لحماسه للمشاركة في العمل هو وجود الدكتور يحيى الفخراني، ووجود المخرج الكبير مجدي أبو عميرة الذي شارك معه في مسلسل «ذئاب الجبل»، وهذا من الأعمال المصرية التي لا تنسى، ويعد بصمة في الدراما المصرية، وما زال الجمهور يشاهده حتى الآن