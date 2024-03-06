كيف تصبح يوتيوبر في 9 خطوات؟.. يؤديها الفنان يحيى الفخراني في عتبات البهجة

يؤدي الفنان يحيى الفخراني، دور يوتيوبر ناجح، خلال أحداث مسلسل عتبات البهجة، وهي شخصية تختلف عن الأدوار السابقة له، لذا هناك 9 خطوات تجعل الشخص يوتيوبر ناجحًا ومشهورًا، لديه الكثير من المتابعين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كيف تصبح يوتيوبر في 9 خطوات؟

تحديد المحتوى الذي تقدمه، وتحديد الجمهور المستهدف كبار أم أطفال، سيدات أم رجال، أم توجيه المحتوى بشكل عام، بحسب موقع descript.

إنشاء قناة على اليوتيوب بمواصفات عالية، أي استخدام جودة عالية في التصوير.

خطط لجدول المحتوى المقدم، لأن ذلك يجعل الأمر أكثر تنظيمًا.

شراء معدات جيدة، سواء المستخدمة في التصوير أو في أمور أخرى.

إنشاء مقاطع فيديو عالية الجودة، لأن ذلك يعمل على جذب المستخدمين.

تحسين محركات البحث ووصف الفيديو.

تحسين عناوين الفيديو والصور المصغرة، لجذب المتابعين.

التفاعل مع الجمهور باستمرار، لأن ذلك يقوي صلة التواصل بين اليوتيوبر والمستخدم.

الترويج لمقاطع الفيديو، على جميع منصات التواصل الاجتماعي.

قصة مسلسل عتبات البهجة

مسلسل عتبات البهجة يركز على علاقة الأجداد بأحفادهم، وفرق العمر بينهم، الذي يكون سببًا في إحداث فجوة زمنية، بسبب تغيير الأشياء والمصطلحات، حتى طريقة التحدث، على مدار السنوات، ويعمل الفنان يحيى الفخراني يوتيوبر شهيرا وناجحا، ومن المقرر عرض المسلسل خلال شهر رمضان لعام 2024، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين.

فريق عمل مسلسل عتبات البهجة

مسلسل عتبات البهجة من بطولة الفنان يحيى الفخراني، ومجموعة من الفنانين، أبرزهم جومانا مراد، صلاح عبدالله، سما إبراهيم، مصطفى عنبة، وهنادي مهنا، والعمل الدرامي من إخراج مجدي أبو عميرة.