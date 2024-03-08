أسعار شقق «جنة» للإسكان الفاخر 2024.. مصادر تكشف التفاصيل

علمت «الوطن» من مصادرها الخاصة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة أن أسعار الوحدات السكنية التي سيتم طرحها في عدة مدن جديدة خلال شهر أبريل المقبل، ستبدأ من 10 آلاف جنيه للمتر المربع، ومن المتوقع أن يصل في أقصى تقدير إلى 12 ألف جنيه. وتشمل هذه الوحدات السكنية التشطيب الكامل وهي جاهزة للسكن الفوري.

أسعار وموعد طرح وحدات جنة للإسكان الفاخر

وأوضحت المصادر أن الوحدات السكنية التي سيتم طرحها خلال شهر إبريل المقبل بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، ستتراوح مساحتها بين 100 متر مربع و161 مترًا مربعًا حسب كل مدينة، ومن المتوقع أن يتم حجزها بنظام القرعة العلنية بين المتقدمين، تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

تفقد مستجدات المشروع

وواصل المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، جولاته التفقدية في مشروع جنة 6 أكتوبر، حيث تابع تنفيذ 21 عمارة وبلغت نسبة تنفيذ العمارات حوالي 85%. كما تفقد تنفيذ 7 عمارات أخرى تم الانتهاء من تنفيذها تمامًا، وتفقد صيانة المسطحات الخضراء بين العمارات وأعمال صيانة الشوارع والإضاءة بالبوابة الثانية للمشروع، وجارٍ تنسيق الموقع العام وتنفيذ أعمال اللاند سكيب.

المشروع يضم 280 وحدة سكنية

يقع مشروع جنة 6 أكتوبر في التوسعات الشمالية، بالقرب من وصلة دهشور ومحور 26 يوليو، ويضم 280 عمارة مميزة من حيث التشطيب والموقع.