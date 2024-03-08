حالة الطقس في المحافظات اليوم.. أمطار وتحذير لـ3 فئات من ظاهرة جوية

تشهد حالة الطقس اليوم في المحافظات، استقرارًا نسبيًا في الأحوال الجوية على معظم الأنحاء، مع استمرار ظاهرة جوية مؤثرة وسط تحذير لـ 3 فئات تحدث خلال الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، مع فرص سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، وذلك وفقًا لما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مع استقرار درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة في جميع المحافظات، وتوقعات الطقس غدا، ودرجات الحرارة العظمى والصغرى، والظواهر الجوية المتوقعة.

الطقس اليوم في المحافظات

وبحسب الأرصاد الجوية، فإنّ الطقس اليوم يشهد أجواء دافئة نهارًا على القاهرة الكبرى، ومحافظات شمال الصعيد، والوجه البحري، وجنوب سيناء، بينما تكون مائلة للدفء على السواحل الشمالية، ومائلة للحرارة على أقاليم جنوب الصعيد، فيما تصبح الأجواء باردة خلال الليل وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وتشير الأرصاد، ضمن توقعاتها حول سقوط الأمطار اليوم، إلى إنّها ستكون خفيفة وغير مؤثرة على مناطق متفرقة من شمال الوجه البحري، والسواحل الشمالية.

الشبورة على الطرق السريعة

وتحذر الأرصاد من كثافة الشبورة المائية على الطرق اليوم، إذ وجهت تحذيراتها للمسافرين والسائقين، وقائدي السيارات الملاكي، حيث تزداد كثافة الشبورة المائية على أغلب الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى محافظات الوجه البحري، وشمال الصعيد، والقاهرة الكبرى، ووسط سيناء، ومدن القناة، والسواحل الشمالية.

درجة الحرارة اليوم

وأضافت الأرصاد في بيانها، إنّ درجة الحرارة اليوم في مصر تكون كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري.. تسجل درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية.. تسجل درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

- جنوب سيناء.. تسجل درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17.

- شمال الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 16.

الطقس في الأيام المقبلة

وتنشط حركة الرياح خلال الطقس في الأيام المقبلة، وتحديدًا يومي السبت والأحد، فيما تشهد البلاد ارتفاعًا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بدءًا من الاثنين المقبل ليسود طقس حار خلال النهار، مائل للبرودة أثناء الليل على أغلب الأنحاء.