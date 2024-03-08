افتتاح منافذ جديدة لمعرض أهلا رمضان بالدقهلية.. تخفيضات تصل إلى 30%

أعلنت محافظة الدقهلية عن توافر منافذ جديدة لمعرض أهلا رمضان، لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة على مدار الشهر الكريم، بتخفيضات تصل إلى 30%، مؤكدة أن المحافظة تضم عددا كبيرا من المنافذ موزعة على المراكز والمدن.

أماكن معارض أهلا رمضان بالدقهلية

وقامت محافظة الدقهلية بافتتاح عدد من المنافذ الخاصة بمعرض أهلا رمضان في الأماكن التالية:

- معرض أهلا رمضان في الغرفة التجارية بمدينة المنصورة

- معرض أهلا رمضان في مدرسة هرمسان رضوان بمركز بني عبيد

- معرض أهلا رمضان بشبرا في بني عبيد بجانب مجلس المدينة

- معرض أهلا رمضان في قرية كفر الروك بمركز السنبلاوين

- معرض أهلا رمضان بقرية شها

- معرض أهلا رمضان في البجلات في منية النصر

- معرض أهلا رمضان في قرية ميت الخولي بمركز منية النصر

- معرض أهلا رمضان في طناح في حديقة الأسرة بمركز المنصورة

وصول المنافذ إلى كل مكان

وجاءت تلك الأماكن بالإضافة إلى 21 معرضا على مختلف الأماكن بجانب وجود عدد من السيارات لضمان وصول المنتجات المخفضة للمواطنين في كل مكان.