«البنتاجون» يكشف هوية موظف أمريكي قتل في القدس.. ويعلن فتح تحقيق عاجل

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية فتح تحقيق في وفاة ضابط سابق في الجيش الأمريكي يعمل موظفًا بالسفارة الأمريكية بالقدس المحُتلة، يدعى الكولونيل أورلاندو بانديرا ويبلغ من العمر 54 عامًا، بحسب ما أعلنته وسائل إعلام أمريكية.

وأشار «البنتاجون» إلى أن وفاته ليست نتيجة حادث قتالي، مشيرًا إلى أنه قيد التحقيق لمعرفة أسبابه وملابساته، ولم يعلن أي تفاصيل أخرى عن الحادث.

عمل لبضعة أيام في السفارة الأمريكية بالقدس المُحتلة

وعمل «بانديرا» في السفارة الأمريكية بالقدس لبضعة أيام فقط، بعد أن تقاعد من الجيش الأمريكي، وكتب: «يسعدني أن أعلن أنني أبدأ منصبًا جديدًا كنائب رئيس العمليات في السفارة الأمريكية في القدس».

وكتب صديقه ينعيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي قائلًا: «لقد مات تكريمًا للدفاع عن أمتنا، لقد كنا زملاء في الغرفة لمدة سبع سنوات تقريبًا في تامبا بولاية فلوريدا، وترك وراءه ابنة اسمها صوفيا، أحبك يا أخي».

الخارجية الأمريكية تعلن وفاته

وكان ماثيو ميلر، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، كشف في وقت سابق من هذا الأسبوع، عن وفاة موظف أمريكي بالسفارة الأمريكية في القدس، مؤكدًا أن لا يوجد أي تفاصيل حول الواقعة.