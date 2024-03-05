انخفاض أسعار 24 سلعة في الأسواق اليوم.. بشائر رمضان بعد تراجع الدولار

شهدت أسعار 24 سلعة من السلع الغذائية بمختلف أنواعها اليوم في مصر، تراجعًا ملحوظًا في عدد من الأسواق المحلية مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وبعد التراجعات المتتالية التي شهدها سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية.

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، تفاصيل انخفاض أسعار 24 سلعة أساسية في الأسواق اليوم، مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وفقاً لآخر التحديثات المعلنة من جانب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

انخفاض أسعار السلع اليوم في مصر

- سجل سعر الأرز المعبأ اليوم في مصر، تراجعاً يقدر بنحو 0.14%، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 35.47 جنيه.

- سجل سعر الدقيق المعبأ اليوم في مصر، تراجعاً يقدر بنحو 1.97%، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 29.38 جنيه.

- سجل سعر زيت عباد الشمس اليوم في مصر، تراجعاً يقدر بنحو 2.6%، ليسجل متوسط سعر اللتر نحو 99.99 جنيه.

- سجل سعر الأرز السائب اليوم في مصر، تراجعاً يقدر بنحو 0.56%، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 32.24 جنيه.

- سجل سعر السمسم الأبيض اليوم في مصر، تراجعاً يقدر بنحو 2.33 %، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 166.57 جنيه.

تراجع أسعار الجبن والألبان

- سجل سعر اللبن السائب اليوم في مصر، تراجعاً يقدر بنحو 0.11 %، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 28.48 جنيه.

- سجل سعر الجبن الرومي اليوم في مصر، تراجعاً يقدر بنحو 0.34%، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 257.09 جنيه.

- سجل سعر الجبنة البيضاء الاسطنبولي اليوم في مصر، تراجعاً يقدر بنحو 2.93 %، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 146.28 جنيه.

تراجع أسعار الأسماك اليوم

- سجل سعر السبيط اليوم في مصر، تراجعاً يقدر بنحو 1.34%، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 240.78 جنيه.

- سجل سعر سمك البلطي الصغير اليوم في مصر، تراجعاً يقدر بنحو 5.77%، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 59.59 جنيه.

- سجل سعر سمك البلطي ممتاز اليوم في مصر، تراجعاً يقدر بنحو 2.72%، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 90.69 جنيه.

- سجل سعر سمك البربوني وسط اليوم في مصر، تراجعاً يقدر بنحو 1.65%، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 143.96 جنيه.

- سجل سعر سمك المرجان وسط اليوم في مصر، تراجعاً يقدر بنحو 1.56 %، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 111.83 جنيه.

- سجل سعر سمك السردين المجمد اليوم في مصر، تراجعاً يقدر بنحو 5.3%، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 86.6 جنيه.

- سجل سعر سمك المكرونة الخليجي اليوم في مصر، تراجعاً يقدر بنحو 5.29%، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 95.69 جنيه.

تراجع أسعار اللحوم اليوم

- تراجع سعر اللحوم الطازجة بنحو 1.67%، لتسجل 377.36 جنيه للكيلو.

- تراجع سعر الدواجن الطازجة بنحو 1.91%، لتسجل 110.7 جنيه للكيلو.

تراجع أسعار الخضراوات اليوم

- تراجع سعر البطاطس بنحو 5.26%، لتسجل 14.05 جنيه للكيلو.

- تراجع سعر البامية اليوم بنحو 0.4%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 40.65 جنيه.

- تراجع سعر المسلى الصناعي بنحو 3.92%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 104 جنيه.

- تراجع سعر اللفت اليوم بنحو 3.24%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 6.56 جنيه.

- تراجع سعر الكرفس اليوم بنحو 4.76%، ليسجل متوسط سعر الوحدة 100 رابطة 282.14 جنيه.

- تراجع سعر الشبت اليوم بنحو 2.79%، ليسجل متوسط سعر الوحدة 100 رابطة 180 جنيها.

- تراجع سعر السبانخ اليوم بنحو 2.82%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 14.19 جنيه.