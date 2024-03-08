كيف تتقبل مواهب ابنك وتساعده على تنميتها؟.. مشكلة يثيرها مسلسل بقينا اتنين

قصص متنوعة وأحداث مثيرة، يشهدها السباق الرمضاني هذا العام، منها مسلسل بقينا اتنين، الذي يناقش قضايا عديدة بينها التعامل مع الأولاد بعد الانفصال، ومن المنتظر عرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور أحداث مسلسل بقينا اتنين، في إطار اجتماعي كوميدي، حول تأثير الانفصال بعد سنوات طويلة من الزواج، خاصة على الأطفال، وخلال عرض البرومو الرسمي للمسلسل، على منصة «watch it»، ظهر أن الأب يختلف كثيرًا مع ابنه بسبب مواهبه، لمجرد أنها لا تشبه مواهبه الشخصية.

إزاي تتقبل هواية ابنك؟

ظهر الفنان شريف منير، بطل المسلسل، يرتدي قميص فريقه المفضل نادي الزمالك، إلا أن ابنه لا يشجع الفريق ذاته، بل لا يحب كرة القدم من الأساس، وهو ما أزعج والده، لذلك نستعرض من وحي المسلسل كيف يمكن تقبل مواهب الابن ومساعدته على تنميتها، وفقًا لموقع «indiaparenting».

عندما يكون الابن لديه مواهب أخرى تختلف عن والده، قد تصيبه حالة من الخوف لعدم تقبلها، لذلك يجب على الأب أن يحاور ابنه في كل ما يحبه، سواء هوايات أو ألعاب أو أكل وغيرها، وتشجيعه على ممارسة هوايته المفضلة، حتى يصبح له شأن كبير ي مجالاتها.

وتقول الدكتورة ريهام عبدالرحمن، أخصائية علم نفس، خلال حديثها لـ«الوطن»، إن من الخطوات التي تساعد على تنمية مواهب الأطفال، هي التشجيع حتى يكونوا مختلفين، فضلًا عن تقبل الاختلافات، أي أنه ليس من الضروري أن الجميع يتشابه في مواهبه أو أهدافه، فضلًا عن الحد من استخدام الأجهزة الإلكترونية، واستغلال الوقت في تنمية مواهب الطفل.

أبطال مسلسل بقينا اتنين

مسلسل بقينا اتنين، من بطولة الفنان شريف منير إلى جانب رانيا يوسف، عمرو وهبة، مروة عبدالمنعم، تامر فرج، ميمي جمال، ياسر الطوبجي، عزت زين ونانسي هلال، كما أنه من تأليف أماني التونسي، وإنتاج كريم أبو ذكري، وإخراج طارق رفعت.