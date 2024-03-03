بعد طرح الفكرة في مسلسل بقينا اتنين.. كيف تهيئ الطفل لطلاق الوالدين؟

في كل حالات الانفصال يكون الطفل هو الضحية؛ يعيش بعيدًا عن الأب أو يأخذه الأب ويُحرم من الأم؛ الخوف والقلق يسيطران على قلبه ويعيش فترة من الانعزال والبكاء، حتى أنه بعد انفصال أبويه يتمنى لو عادت المشاكل ويعيش منعمًا في أحضانهم، وخلال أيام يعرض مسلسل بقينا اتنين فكرة الانفصال بشكل خفيف كوميدي بمواقف بين الفنان شريف منير والفنانة رانيا يوسف، ومن وحي تجربتهم في المسلسل نستعرض كيف يهيىء الأهل للصغار فكرة الانفصال؟.

كيف تهيئ لطفلك فكرة الانفصال بعد نهاية محاولات العودة؟

وفي مسلسل بقينا اتنين وصل الزوجين لمرحلة الطلاق الذي بالطبع يؤثر على أبنائهم، ومن وحي تفاصيل المسلسل الرمضاني المنتظر عرضه على شاشة قنوات «cbc» و«cbc دراما»، نستعرض كيف يتعامل الأهالي في وقت الانفصال مع الأطفال، وفق حديث دكتورة صفاء محمود حمودة، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، في تصريحات لـ«الوطن».

ولكي يهيئ الأهل فكرة الانفصال للطفل، قالت «حمودة» إنه يجب على الأهل ضبط النفس وعدم التحدث بأي لفظ غير أخلاقي سواء كان الأب أو الأم حتى لا يشوهون صورتهم أمام الصغير، وفي هذه الحالة يحدث له حالة من التشتت وتنهار علاقته بأسرته، لافتة إلى ضرورة أن يوضح الأبوين للطفل معنى الانفصال بشكل بسيط بعيد عن المصطلحات المعقدة، وذلك من خلال تشبيه الخلاف بينهم بخلاف بسيط بينه وبين صديق له، لكن في حالتهم يجب أن ينفصلوا.

وأكدت «حمودة» أهمية عمل الوالدين على مساعدة الطفل في استيعاب تفاصيل الحياة الجديدة دون تغيير في نمط حياته القديم، ولا يشعر أنه سيفقد الأب أو الأم، وأن البيت الذي يعيش فيه وكذلك المدرسة لن يغادرهم في ظل استمرار زيارات الأب إليه باستمرار.

تساؤلات الطفل مهمة

وخلال الحديث عن تهيئة الطفل نفسيًا لفكرة انفصال الأبوين؛ على خطى مسلسل بقينا اتنين، قالت «حمودة»، إنه من المهم أن يعرف أين سيعيش والده وأن الزيارة له لن تنتهي، وأن الانفصال هو حل لينتهي الخلاف وفي هذه الحالة يتفرغون له، ومن المهم أيضًا أن يكثف الأب زيارته للطفل بعد الانفصال حتى وإن كانت نيته الابتعاد فيما بعد؛ فمن الضروري أن يعمل الأبوين على تهدئة الصغير والاستماع إلى مخاوفه وطمأنة قلبه.