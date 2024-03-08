«صحة القاهرة»: لدينا 34400 سرير و7641 ممرضا و7368 طبيبا بالمستشفيات

كشف تقرير صادر عن مديرية الصحة بالقاهرة، عن أن عدد سكان محافظة القاهرة بلغ في الأول من يوليو 2023، نحو 10 ملايين و238 ألفا و385 نسمة، وبلغ عدد الأسرة العلاجية في قطاع الصحة 34404 أسرّة، أي أنه يوجد سرير واحد لكل 298 نسمة في العاصمة.

عدد أعضاء هيئة التمريض

أشار تقرير مديرية الصحة بالقاهرة، إلى أن عدد أعضاء هيئة التمريض القائمين بالعمل 7641 ممرضا، نصيب السكان من هيئة التمريض 1340 نسمة لكل ممرض، وبلغ عدد الأطباء البشريين القائمين بالعمل 7368 طبيبا، ونصيب السكان من الأطباء 1390 نسمة لكل طبيب، وتواصل المديرية العمل على الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين داخل مسشتفيات الوزارة.

عدد أطباء الأسنان

أوضح التقرير أن عدد أطباء الأسنان 2790 طبيبا، ونصيب السكان من أطباء الأسنان 3670 نسمة لكل طبيب، كما بلغ عدد الصيادلة 2460 على مستوى المحافظة، وعدد سيارات الإسعاف 267، أي 38346 نسمة لكل سيارة، وذلك بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة على مستوى محافظة القاهرة.