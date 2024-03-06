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دراما المتحدة

ريهام حجاج تكشف لـ قصواء الخلالي شخصيتها في مسلسل صدفة

كتب:

شريف سليمان
12:21 ص | الأربعاء 06 مارس 2024
الفنانة ريهام حجاج

الفنانة ريهام حجاج

تحدثت الفنانة ريهام حجاج عن دورها في مسلسل صدفة، وعن شخصيتها في المسلسل المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024.

وعبرت حجاج عن سعادتها خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة سي بي سي، بالعمل رفقة المخرج سامح عبد العزيز، موضحة أنه من الشخصيات الجيدة، وقررنا أن نخوض تجربة مختلفة.

مسلسل اجتماعي كوميدي مليء بالإثارة والتشويق

ونوهت ريهام حجاج، إلى أن مسلسل صدفة اجتماعي كوميدي مليء بالإثارة والتشويق، موضحة أن دورها يتمثل في الفتاة التي تدعى صدفة وهي مدرسة تاريخ وخلال المسلسل سوف تتعرض لصدفة تغير مجريات الأمور.

وأكملت أنها سعيدة بالعمل رفقة الفنان الكبير خالد الصاوي والنجم الواعد عصام السقا وعدد كبير من النجوم.

وأردفت :قمت بأدوار شعبي كثير قبل كده، وبقالي كتير ماعملتش ده، والمسلسل مختلف به قصة ودراما، ويرسم الابتسامة على الوجوه.

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بقلم شريف سليمان