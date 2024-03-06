ليست المرة الأولى.. ريهام حجاج تؤدي دور شخصية شعبية في مسلسل صدفة

عقب سنوات تألقت فيهما الفنانة ريهام حجاج في دور الفتاة الثرية، التي مهما اختلف السيناريو حولها، ظلت تطل بأناقة ملفتة ومظهر يخطف الأنظار، بسبب اختيارها للملابس والإكسسوار وحتى ديكور منزلها الخاطف للأنظار، تطل علينا هذا العام، رمضان 2024 بشخصية مختلفة تمامًا.

ريهام حجاج تستعد لمسلسل صدفة

وتستعد الفنانة ريهام حجاج هذا الموسم الرمضاني 2024 بدور جديد، وهي «صدفة» مُعلمة التاريخ، فتاة شعبية تتغير مجرى حياتها بسبب صدفة، لتخوض تجربة مختلفة تمامًا عما اعتاد عليه جمهورها.

ريهام حجاج بطلة الشخصية الشعبية من 2014

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تؤدي فيها الفنانة ريهام حجاج، إذ برعت من قبل وتحديدًا منذ 10 أعوام، في تقديم شخصية الفتاة الشعبية.

ففي 2014، قدمت ريهام حجاج شخصية «نوارة» في مسلسل «سجن النسا» مع نيللى كريم وإخراج كاملة أبوذكرى والتي قامت بدور فتاة شعبية، بل غلبها الحقد والغيرة، وانتهت بمقتلها في النهاية، لتعود من جديد لأداء دور الفتاة الشعبية في الموسم الأول من مسلسل «نصيبي وقسمتي» بحلقة «حب في العناية» مجسدة دور فتاة شعبية، وزوجة خائنة انتهت أيضًا بانتحارها.

أحداث مسلسل صدفة

ووفقًا لتصريحات الفنانة ريهام حجاج التلفزيونية على قناة cbc، فإن مسلسل صدفة عمل اجتماعي كوميدي مليء بالإثارة والتشويق، ولم يعد الأول التي تقدم فيه دور فتاة شعبية، والمسلسل من إخراج سامح عبدالعزيز، وبطولة عصام السقا، ويعرض على قنوات المتحدة.