«الإسكان»: مد خطوط مياه جديدة لعدة مناطق بالإسماعيلية

أعلن النائب عصام دياب عضو مجلس النواب بمحافظة الإسماعيلية وعضو لجنة الصناعة، موافقة وزارة الإسكان بمد وتدعيم خطوط مياه الشرب إلى المناطق المحرومة بالمحافظة بنحو 5 ملايين جنيه.

مد وتدعيم خطوط مياه الشرب

وأشار «دياب» إلى ورود رد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على طلبه في هذا الشأن، بالموافقة على مد وتدعيم خطوط مياه الشرب إلى المناطق المحرومة بمحافظة الإسماعيلية، وذلك لتوفير مياه شرب صالحة للمواطنين وتوفير مبلغ 5 ملايين جنيه خلال العام المالي 2023/2024، لاستكمال أعمال المد والتدعيم.

تنفيذ الأعمال المطلوبة

ونوه عضو مجلس النواب، بإخطار الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، للبدء في تنفيذ الأعمال المطلوبة وتحديد موعد الانتهاء والتنفيذ.

يُشار إلى أنه سبق توفير 16 مليونًا و113 ألفًا و950 جنيهًا من بند التدعيم خلال العام المالي 2021/2022 – 2022/2023.