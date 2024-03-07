لمدة 20 ساعة.. قطع مياه الشرب عن مركز إهناسيا بني سويف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في بني سويف، انقطاع مياه الشرب عن مركز ومدينة إهناسيا ومطار دنديل، لمدة 20 ساعة من 8 صباحا السبت 9 مارس حتى الـ4 فجر الأحد 10 مارس.

أعمال صيانة بمحطة مياه معصرة نعسان

وأشارت الشركة في بيان صحفي لها اليوم الخميس، أنه نظرًا للقيام بأعمال تركيب لوحة الكهرباء الرئيسية وتطهير الخزان الأرضي بمحطة مياه معصرة نعسان القديمة، تقرر قطع المياه عن مركز ومدينة إهناسيا ومطار دنديل، لمدة 20 ساعة.

قطع خدمة المياه عن مركز إهناسيا

وتقدمت شركة مياه الشرب في بني سويف، باعتذارها عن قطع الخدمة خلال الساعات المذكورة، بسبب أعمال تركيب لوحة الكهرباء وتطهير الخزان، لضمان انتظام تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة، مناشدة المواطنين وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة.

تدبير سيارات مياه نقية

كما أشارت الشركة إلى قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضى على الخط الساخن 125، أو رقم الواتس 01211175827 حال وجود شكوى في هذا الشأن.