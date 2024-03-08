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«الأرصاد»: طقس دافئ على محافظات القاهرة الكبرى والعظمى تسجل 23

كتب:

شريف سليمان
11:51 ص | الجمعة 08 مارس 2024
الأرصاد

الأرصاد

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد استقرارًا مستمرًا في الأحوال الجوية بمعظم المحافظات، مشيرةً إلى أن قيم الحرارة في فترة النهار تسجل المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام.

العظمى تسجل على محافظات القاهرة الكبرى 23 درجة مئوية

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي أنه من المتوقع أن تكون العظمى على محافظات القاهرة الكبرى 23 درجة مئوية، وتتأثر البلاد بالكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، بالإضافة إلى امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن المنخفض يعمل على تكون السحب على مدار اليوم، خصوصا على المحافظات الشمالية، لافتةً إلى أن الطقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات الصعيد وجنوب سيناء، ومائل للدفء على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، ومائل للحرارة في جنوب الصعيد، خلال فترات النهار.

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