مفاجأة في طقس أول يوم في رمضان.. «الأرصاد» تحذر من موجة حارة تضرب البلاد

حالة من التقلبات الجوية، وعدم الاستقرار تغلب على حالة الطقس في الشهر الأخير من فصل الشتاء عام 2024، ما بين ارتفاع درجات الحرارة وانخفاضها، لذا يرغب الكثيرون في معرفة طقس أول أيام شهر رمضان، وما إذا كان يسوده أجواء شتوية أو حارة.

ومن جانبها أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن هناك مفاجأة في طقس الأيام الأولى من شهر رمضان، حيث يشهد موجة حارة ترتفع على إثرها درجات الحرارة إلى 35 درجة مؤية على إقليم جنوب الصعيد.

موجة حارة في أول شهر رمضان

وحدد المركز القومي للبحوث الفلكلية أن بداية شهر رمضان في مصر يوافق يوم الاثنين المقبل 10-3-2024، وبالتزامن مع بداية شهر رمضان حذرت هيئة الجوية من موجة حارة تضرب البلاد الأيام المقبلة، مشيرة إلى أنه اعتبارا من يوم الاثنين 10 مارس 2023، تشهد حالة الطقس ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة على كل الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلاً.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، ومائلا للدفء على السواحل الشمالية، ومائلاً للحرارة على جنوب الصعيد، وباردا ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من انتشار الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من شمال الصعيد وحتى السواحل الشمالية وسيناء ومدن القناة، بالإضافة إلى نشاط الرياح المثيرة على عدة مناطق.

درجات الحرارة في أول أيام شهر رمضان

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة في أول أيام شهر رمضان كالتالي:

درجات الحرارة الاثنين 10-3-2024 أول يوم في مضان

- القاهرة الكبرى: العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة.

- الوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 درجة والصغرى 16 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 33 درجة والصغرى 16 درجة.

درجات الحرارة الثلاثاء 11-3-2024

- القاهرة الكبرى: العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة.

- الوجه البحري: العظمى 26 درجة والصغرى 14 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 30 درجة والصغرى 14 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 35 درجة والصغرى 17 درجة.

درجات الحرارة الأربعاء 12-3-2024

- القاهرة الكبرى: العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجة.

- الوجه البحري: العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 درجة والصغرى 18 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 31 درجة والصغرى 14 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 35 درجة والصغرى 17 درجة.