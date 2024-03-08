سعر الأعلاف اليوم الجمعة 8-3-2024.. «شعبة الدواجن» توضح

قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إنّ السوق المصرية تشهد انخفاضًا في أسعار السلع، بما فيها سعر الأعلاف اليوم، الذي تراوح بين 25 و26 ألف جنيه

وأشار رئيس شعبة الدواجن، إلى أن سعر طن الذرة انخفض من 17 و18 ألف جنيه ليصل إلى 10 و12 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الصنف، وفيما يتعلق بالصويا فقد شهدت تراجعا من 40 و42 ألف جنيه إلى 25 و26 ألف جنيه للطن، وسجلت أسعار الأعلاف اليوم ما يقرب من 25 إلى 26 ألف جنيه للطن.

ترصد «الوطن» من خلال السطور التالية، سعر الأعلاف اليوم الجمعة 8-3-2024 في السوق المصرية، وفق رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية.

سعر الأعلاف اليوم في الأسواق المصرية

وأضاف «السيد» أن انخفاض أسعار المدخلات مثل الذرة والصويا يعتبر إيجابيا للسوق المصرية، إذ ينعكس ذلك على تكلفة إنتاج السلع الزراعية والحيوانية، ومن المتوقع أنّ يؤدي تراجع أسعار هذه المدخلات إلى انخفاض أسعار اللحوم والدواجن ومنتجات الألبان وغيرها من المنتجات الزراعية.

وسجل سعر طن الذرة الأرجنتيني نحو 12 ألفًا و600 جنيه، وجاء سعر طن الذرة البرازيلي نحو 12 ألفًا و600 جنيه، وبلغ سعر طن الذرة الأوكراني 10 آلاف و500 جنيه، بينما سجل سعر طن الذرة التركي 11 ألف جنيه، وسجل سعر طن الفول الصويا بروتين 44% نحو 25 ألف جنيه، وطن الفول الصويا بروتين 46% نحو 26 ألف جنيه.

عوامل تراجع أسعار الحبوب

وأشار «السيد» إلى أن تحسن الأحوال الجوية في بعض المناطق أدى لزيادة المحاصيل مما نتج عنه كثرة الإنتاج العالمي للحبوب والبقوليات، وبالتالي انخفاض أسعارها، ومن المتوقع أنّ يستفيد المستهلكون من هذا الانخفاض في أسعار المنتجات الغذائية.