رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

جمال رائف: الشركة المتحدة أعادت للدراما الرمضانية بريقها من جديد

كتب:

شريف سليمان
11:23 ص | الخميس 07 مارس 2024
الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

قال جمال رائف، الكاتب الصحفي، إنّ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أعادت الدراما الرمضانية إلى بريقها من جديد، وأصبح ليس فقط المتابع المصري ولكن العربي أيضًا، نظرًا لأنّ الدراما المصرية مؤثرة إقليميًا وليس محليًا، وبالتالي الدراما المصرية عادت لتتموضع من جديد إقليميا.

وأضاف «رائف»، خلال استضافته ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الإعلاميان رامي الحلواني ويارا مجدي، أن الدراما المصرية احتلت مكانتها الحقيقية على صعيد الأعمال الفنية في المحيط الإقليمي، بعد فترة كانت هناك تأخرا ما لكنها عادت من جديد القوة الناعمة المصرية من خلال الدراما وكل مفردات القوة الناعمة التي تحتل المكانة التي تستحقها.

وتابع: «ننتظر عددًا كبيرًا من المسلسلات المهمة، ولكن الأهم هي عودة الأعمال التاريخية، وهذا مهم للغاية من خلال مسلسل الحشاشين فالجميع منتظره وأعمال أخرى على المستوى التاريخي مثل جودر».

اقرأ المزيد:

هبة أمين: الشركة المتحدة أعادت التجمعات العائلية بمسلسلات رمضان

رئيس قطاع الإنتاج الدرامي: الشركة المتحدة تقدم محتوى يتماشى مع الأجيال الجديدة

دراما الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.. آفاق إبداع غير متوقع

ناقد فني: الشركة المتحدة تقدم توليفة درامية منوعة ومميزة في رمضان

أستاذ إعلام: الشركة المتحدة تُركز على رفع الوعي في مسلسلات رمضان 2024

كاتب صحفي: أعمال الشركة المتحدة الرمضانية شهدت تنوعا فنيا كبيرا
بقلم شريف سليمان