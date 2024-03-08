في يومها العالمي.. مارس شهر تكريم المرأة والاحتفاء بها

«المرأة نصف المجتمع» منذ فجر التاريخ كان للمرأة دور بارز في المجالات المختلفة في الحياة، ويطلق على شهر مارس «شهر المرأة العالمي»، وذلك بسبب تضمنه ليومين نحتفل فيهما بها، وهما اليوم العالمي للمرأة ونحتفل به في الـ8 من مارس كل عام، وعيد الأم الذي يوافق يوم 21 مارس.

وكشف موقع «international womens day»، السبب وراء جعل شهر مارس شهرا للسيدات حول العالم وكيف بدأ.

متى تم الاحتفال به أول مرة؟

اقترحت ناشطة أمريكية تدعى كلارا زيتكين، في عام 1910، على المؤتمر الدولي للمرأة العاملة في كوبنهاجن، بتكريم المرأة عن طريق إنشاء يوم يكون عطلة دولية عالمية، واعترف به الأوروبيون في عام 1911.

كيف بدأ؟

في يوم 8 مارس عام 1917 احتجت بعض النساء في العاصمة الروسية وقتها وأضربن عن العمل مطالبات بالحصول على الطعام، وتنازل بعدها القيصر الروسي عن ملكه بعد أسبوع واحد فقط من ذلك الحدث، لتنتهي الإمبراطورية الروسية في ذلك الوقت، ثم اقترحت بعدها «زيتكين» في عام 1921 أن يكون يوم 8 مارس هو اليوم العالمي للمرأة.

الاحتفال به بشكل مختلف في كندا

وتحتفل دول العالم باليوم العالمي للمرأة وعيد الأم في شهر مارس من كل عام وذلك تكريماً لهن، إلا أن الاحتفال بهذه المناسبات يتم بشكل مختلف قليلاً في كندا، فيحتفل به الكنديون في شهر أكتوبر.

ما هي الألوان التي ترمز إلى يوم المرأة العالمي؟

اللون الأبيض والبنفسجي والأخضر هي الألوان التي ترمز للاحتفال باليوم العالمي للمرأة، ويرمز اللون البنفسجي للكرامة والعدالة والولاء، ويشير اللون الأبيض إلى النقاء والصفاء، ويمثل اللون الأخضر الأمل.

يعتبر اليوم العالمي للمرأة هو عطلة رسمية في بعض البلاد مثل أفغانستان، وأرمينيا، وأذربيجان، وبيلاروسيا، وبوركينا فاسو، وكمبوديا، والصين، وأوغندا، وروسيا وأوكرانيا، وفي عام 2019 وأصبح يوم 8 مارس عطلة رسمية في ألمانيا.

يوم المرأة المصرية

تحتفل مصر في الـ16 من مارس بيوم المرأة المصرية، وذلك بعد قرار الأمم المتحدة في حق الدول الأعضاء في اختيار يوم وطني لها خاص للاحتفال بالمرأة، وربطه بحدث تاريخي مهم وهو ذكرى مشاركة المرأة المصرية ونضالها في ثورة 1919 ضد الاستعمار الإنجليزي.

شاركت أكثر من 300 امرأة مصرية في ذلك اليوم ضد الاحتلال بقيادة السيدة هدى شعراوي، واستشهدت أول شهيدة مصرية من أجل الوطن، وهي السيدة حميدة خليل.