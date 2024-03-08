الغردقة تحتفل باليوم العالمي للمرأة.. مسابقات وفعاليات ترفيهية على الشواطئ

احتفلت الغردقة باليوم العالمي للمرأة على الشواطئ، بمشاركة عدد من السائحات الأجنبيات والمصريات من نزلاء الفنادق والمنتجعات السياحية، بالإضافة إلى فرق الأنميشن والعاملين بالقطاع السياحي، بهدف تنشيط السياحة في المدينة وإدخال البهجة والسرور على الجميع.

احتفالات اليوم العالمي للمرأة في الغردقة

وأشار علاء الدين محمود، رئيس اتحاد السياحيين بالبحر الأحمر، إلى مشاركة فنادق الغردقة في الاحتفال باليوم العالمي للمرأة بعدد من النزلاء من رواد الفنادق من المصريين والأجانب، لافتا في تصريحات لـ«الوطن»، أن مظاهر الاحتفال تضمنت عروضا فنية وعدة مسابقات ترفيهية وفقرات موسيقية على حمامات السباحة والشواطئ.

وأضاف أنه تم عمل «بوفيهات» لأكلات شرقية وغربية وعصائر طازجة وحلويات، وتفاعل السياح مع الاحتفالات، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية ونشرها على السوشيال ميديا، مما يساهم في تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لمدينة الغردقة.

مشاركة السياح في الاحتفالات

ومن جانبه، أشار سعيد العتيق الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق بالغردقة، إلى إن الفنادق دائما تحرص على مشاركة السياح في المناسبات العالمية كأحد أنواع الترفيه وتنشيط السياحة.

وأكد في تصريحات لـ«الوطن»، ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق وتوافد الآلاف السائحين الأجانب عبر عشرات رحلات الطيران يوميا من دول روسيا وإيطاليا وألمانيا وبيلاروسيا وسويسرا وبولندا والتشكيك وهولندا وسويسرا و بلجيكا والنمسا ولوكسمبرج والمجر وسلوفاكيا.