بدأ بمظاهرة وانتهى باحتفال.. ما قصة اليوم العالمي للمرأة؟

إسهامات ونجاحات مميزة في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، شاركت فيها المرأة، فهي مصدر إلهام ورمز التميز والقوة والمثابرة، وفي يوم 8 مارس من كل عام، يحتفل العالم أجمع باليوم العالمي للمرأة.

قصة اليوم العالمي للمرأة

على الرغم من احتفال مختلف دول العالم، باليوم العالمي للمرأة، إلا أن هناك العديد لا يعرف سبب هذا الاحتفال، ومن تسبب في هذا الاحتفال، جميعها أسئلة يجب الإجابة عليها، وهو ما نستعرضه في التقرير التالي.

يعد اللون الأرجواني، الذي تتزين به الشوارع، رمزًا لحقوق المرأة، وخلال احتفال بعض الدول بيوم المرأة العالمي، ينظم النشطاء حول العالم مظاهرات وتجمعات واحتجاجات، لإحياء أول مظاهرة تسببت في الاحتفال بذلك اليوم، وفقًا لما نشره موقع الأمم المتحدة «united nations».

مظاهرة تسبب في اليوم العالمي

تأتي قصة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، بداية من عام 1908، حينما ناضلت المرأة لأكثر من قرن، إذ انطلقت النساء العاملات في شمال أميركا وأوروبا للمطالبة بتعديل ظروف عملهن «إضراب العاملات»، ونظمن مظاهرة، شاركت فيها 15 ألف سيدة، للمطالبة بتخفيض ساعات عملهن، وتحسين الأجور والحق في التصويت.

واعتبر هذا اليوم، حركة عمالية، وأصبح بعد ذلك حدثًا سنويًا تعترف به الأمم المتحدة، وفي سنة 1910، كانت كلارا زيتكن، رئيس الحزب الاشتراكي الأمريكي، وداعية لحقوق المرأة، هي الرائدة في إطلاق يوم المرأة العالمي، وجاء ذلك خلال مؤتمر دولي للنساء العاملات في «كوبنهاجن»، بمشاركة 100 امرأة من 17 دولة، وقد لاقت فكرتها قبولًا بالإجماع من الحضور.

وفي عام 1911، تم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، في مختلف دول العالم، منها أستراليا والدنمارك وألمانيا وسويسرا، وفي عام 2011، جرى الاحتفال بمئوية ذلك اليوم، إلا أنه حصل على طابع رسمي عام 1975، عندما بدأت الأمم المتحدة بالاحتفال به.