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تشييع جنازة شيخ الصحفيين محمد عبد الجواد.. نهاية رحلة 77 عاما من العطاء

كتب:

سهيلة هاني
01:52 م | الجمعة 08 مارس 2024
تشييع جنازة محمد عبد الجواد

تشييع جنازة محمد عبد الجواد

شيعت منذ قليل، جنازة الكاتب الصحفي محمد عبد الجواد منصور، شيخ الصحفيين، الذي وافته المنية صباح أمس، عن عمر ناهز 100 عام، إثر أزمة صحية مفاجئة، وسوف يقام العزاء غدا بمسجد الحامدية الشاذلية.

رحلة عطاء 77 عاما في بلاط صاحبة الجلالة

وحضر الجنازة، أسرة الراحل، وعدد من رؤساء تحرير الصحف،  وجمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، وأيمن عبد المجيد عضو مجلس نقابة الصحفيين، والكاتب الصحفي جمال الكشكي.

وفي وقت سابق، نعى الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، الراحل عبر حسابه على «فيسبوك»: «الصحافة المصرية فقدت واحد من أعمدة المهنة، وشيوخها، بعد رحلة عطاء استمرت 77 عاما في بلاط صاحبة الجلالة».

يذكر أن الكاتب الصحفي محمد عبد الجواد، أحد مؤسسي وكالة أنباء الشرق الأوسط، ويلقب بـ«شيخ الصحفيين المصريين والعرب»، من مواليد قرية المدمر بمحافظة سوهاج، وتخرج في كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية جامعة فؤاد الأول (القاهرة) سنة 1947، وخاض حياة عملية ثرية، فقد عمل مذيعا بالإذاعة المصرية، كما عمل في وكالة رويترز، ثم عمل ملحقا صحفيا بالبرازيل، ومحررا سياسيا ودبلوماسيا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، فرئيسا لقسم الأخبار بجريدة الجمهورية، ومستشارا إعلاميا بمدينة شيكاغو، فرئيسا لمجلس إدارة وتحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط.

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بقلم سهيلة هاني