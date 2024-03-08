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دراما المتحدة

أحدث ظهور لمحمد قماح قبل إطلاق ألبومه الجديد.. خسر 35 كيلو من وزنه

كتب:

أحمد عبد الرحمن
04:31 م | الجمعة 08 مارس 2024
محمد قماح

محمد قماح

ظهر المطرب محمد قماح بلوك مختلف ومميز، استعدادًا لطرح أغنيات ألبومه الجديد تزامنا مع عيد الفطر المقبل، إذ خسر أكثر من 35 كيلوجراما من وزنه استعدادا للقيام بجلسات تصويرية خاصة بالألبوم الجديد المقرر طرحه خلال أسابيع قليلة.

محمد قماح يواصل تسجيل ألبومه

ويواصل محمد قماح تسجيل أغنيات ألبومه الجديد الذي بدأ العمل عليه منذ شهور، حيث يتعاون مع تامر حسين وأحمد مرزوق وعدد من الشعراء ويقوم بتلحين وتوزيع أغلب أغنيات الألبوم بنفسه في خطوة مهمة يؤكد فيها قماح تطوره في الموسيقى بعد نجاحاته الأخيرة مع الهضبة عمرو دياب في التلحين والتوزيع كان آخرها أغنية "الكلام ليك".

موعد طرح ألبوم محمد قماح الجديد

ومن المقرر أن يطرح محمد قماح ألبومه الجديد بالتزامن مع عيد الفطر المقبل، حيث سيقوم بطرح أغنياته بطريقة منفردة كما يعتاد نجوم الغناء طرح ألبوماتهم بهذه الطريقة مؤخرا.

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