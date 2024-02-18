«أوقاف القليوبية» تفتتح الأسبوع الثقافي تحت شعار «فضائل شهر شعبان» 

أعلن الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، انطلاق الأسبوع الثقافي بمسجد العليمي بطوخ، تحت شعار «فضائل شهر شعبان»، بحضور محمود عبد الله عبد الرحمن، عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، والإعلامي الإذاعي السيد صالح، من إذاعة القرآن الكريم.

الاهتمام بتعمير المساجد بالفعاليات الدينية والثقافية

وأكّد «أبو السعود» أن هذه اللقاءات والفعاليات، تأتي في إطار اهتمام أوقاف القليوبية بالمساجد وتعميرها بالفعاليات الدينية والثقافية، تحت عنوان «شهر شعبان شهر رفع الأعمال إلى الله تعالى» بمناسبة حلول شهر شعبان، إذ كان أكثر الشهور صيامًا من سيدنا رسول الله- صلى الله عليه وسلم.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أنّ قلوب العباد وأفعالهم في محل نظر الله تعالى في شعبان، وهو ما يدعو كل مسلم إلى التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل، وأفضل الأعمال إلى الله ما كان خالصًا بعيدًا عن الرياء، وتأتي أعمال الخير ومساعدة ذوي الحاجات والوقوف على قضاء حوائج الناس، من أفضل وأجل الأعمال في هذا الشهر الكريم.

وأوضح أن الفعاليات جاءت وسط حضور كثيف من المصلين الذين توجهوا بالدعاء إلى الله تعالى، أن يبلغنا رمضان والجميع في أحسن حال، وأن يديم الله على مصر الأمن والأمان والسلامة والإسلام.