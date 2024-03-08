تخفيضات كبرى على أسعار اللحوم في منافذ «زراعة الدقهلية».. «وفر 100 جنيه بالكيلو»

أعلن الدكتور طارق صلاح سالم وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، توفير لحوم بأسعار مُخفضة على مدار شهر رمضان الكريم بهدف التخفيف على المواطنين.

سعر كيلو اللحمة في منافذ الزراعة بالدقهلية

وأشار طارق صلاح سالم، إلى أنه جرى توفير اللحوم داخل منفذ لبيع اللحوم البلدي بسعر التكلفة فقط في مدينة المنصورة، وجاءت أسعار الكيلو بـ 320 جنيها بدلا من 400 جنيه في الأسواق.

فتح المنفذ أمام أبواب المواطنين حتى نهاية رمضان

وأضاف أنه يتم فتح المنفذ أمام أبواب المواطنين حتى لنهاية شهر رمضان، على أن يستمر التخفيض من أجل إدخال البهجة والسعادة على قلوب المواطنين.

الكيلو بـ240 جنيها للحوم تخفيضات الأسعار بالدقهلية

وأوضح أنه يتم توفير لحوم في منافذ مبادرة تخفيضات الأسعار التي أطلقتها برئاسة الوزراء منذ أشهر بتخفيضات كبيرة تبدأ من 240 جنيها الكيلو للحوم الضاني، و260 جنيها للحوم:

- لحم صغير خلفي بـ260 جنيها.

- لحم صغير أمامي بـ260 جنيها.

- لحم مفروم 260 جنيها.

- كبده وقلب وكلاوي بـ 260 جنيها.

- لحم ضاني بلدي بـ240 جنيها.

وأشارت هبة إبراهيم إحدى المواطنات في تصريح لـ«الوطن»، إنها اعتمدت على المنافذ في شراء احتياجاتها من اللحوم إذ تمتاز بجودة وتخفيضات كبرى:«هوفر 100 جنيه وأكثر في الكيلو».

وأضاف أحمد السيد صاحب الـ50 عاما، اعتمد على شراء اللحوم من المنافذ والاستفادة من التخفيضات المقدمة:«شجعني إقبال الناس والكل بيشتري منها، بتخفيض كبير».