تفاصيل الأزمة الصحية لـ أحمد السقا.. ظهر بوجه شاحب في «الكبير أوي 7»

أثار النجم أحمد السقا، في مسلسل «الكبير أوي»، الجزء السابع، قلق الجمهور عليه، بسبب ظهوره بوجه شاحب ونحيف، ويبدو عليه الإرهاق والتعب، وحينها التزم الصمت ولم يرد على تعليقات الجمهور وتساؤلاتهم عن حالته الصحية.

تفاصيل الوعكة الصحية لـ أحمد السقا

وكشفت الإعلامية مها الصغير، في تصريحات تلفزيونية، عن تعرض زوجها أحمد السقا بالفعل لأزمة صحية كبيرة، بدأت بتعب في وظائف الكلى، وتأثرها بشكل سلبي؛ إذ تراوحت ما بين 20 إلى 30% فقط، بالاضافة لإصابته بحصاوي، واستئصل المرارة، ما أدي لظهوره بوجه شاحب.

وأكدت أن أحمد السقا، لم يحب أن يقلق الجمهور، خاصة أن ظهوره كضيف شرف بالأحداث كان يستلزم ظهوره بهذا «اللوك»، ما جعل الأمر يبدو عاديا بالنسبة له.

موعد وقنوات عرض مسلسل الكبير أوي 8

ويبدأ في الأيام القليلة المقبلة، عرض مسلسل الكبير أوي 8، من بطولة النجم أحمد مكي، والذي يضم معه عددا كبيرا من ضيوف الشرف كعادته كل عام، من بينهم أمينة خليل، التي تظهر بشخصيتها الحقيقية، ومحمد ثروت، وأكرم حسني، وشيماء سيف، التي تظهر بشخصية كرتونية، وعمرو رمزي وآخرين، ومن المقرر عرضه عقب أذان المغرب مباشرة، على ON.