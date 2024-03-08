«نهاية السوق الموازية».. آخر تحديث لسعر الدولار في مصر

شهدت السوق الموازية العديد من الضربات المتتالية خلال الفترة الأخيرة، أدت لشلل في حركة البيع والشراء، وفقاً لعدد من الخبراء، وكتب البنك المركزي السطر الأخير في قصتها مع توحيد سعر الصرف في مصر، وإعلان أن تحديد سعر الصرف سيكون وفق آليات السوق.

سعر الدولار اليوم في مصر

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، سعر الدولار اليوم الجمعة في مصر، بعد توحيد سعر الصرف، وفقاً لآخر التحديثات المعلنة من مختلف البنوك عبر مواقعها علي الإنترنت.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار اليوم 49.33 جنيه للشراء، 49.47 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سجل سعر الدولار اليوم 49.35 جنيه للشراء، 49.45 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري 49.30 جنيه للشراء، 49.40 جنيه للبيع، في بنك مصر.

سجل سعر الدولار اليوم 49.30 جنيه للشراء، 49.40 جنيه للبيع في بنك cib.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم 49.30 جنيه للشراء، 49.40 جنيه للبيع تبعا لبنك الإسكندرية.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم 49.60 جنيه للشراء، 49.70 جنيه للبيع تبعا لمصرف أبوظبي الإسلامي.

سجل سعر الدولار اليوم 49.30 جنيه للشراء، 49.40 جنيه للبيع تبعا لبنك فيصل الإسلامي.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار اليوم 49.40 جنيه للشراء، 49.50 جنيه للبيع في بنك قناة السويس.