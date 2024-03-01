فيلم شماريخ بطولة آسر ياسين مهدد بالسحب من السينما لهذا السبب

تذيل فيلم شماريخ قائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما، وأصبح مهددا بالسحب من دور العرض السينمائي في ظل استمرار تحقيقه إيرادات ضعيفة، حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

فيلم شماريخ بالمركز الأخير في قائمة إيرادات الأفلام بالسينما

وجاء فيلم شماريخ بالمركز الأخير في قائمة إيرادات الأفلام بالسينما والبالغ عددها 12 فيلما، إذ اكتفى بتحقيق 633 جنيها أمس، وجاءت حصيلة إيراداته على مدار 12 أسبوعا عرض بالسينما نحو 27 مليونا و726 ألف جنيه، فيما جاء بالمركز الأول فيلم الحريفة الذي حقق إيرادات أمس تجاوزت 500 ألف جنيه بإجمالي إيرادات نحو 70 مليون جنيه على مدار 8 أسابيع.

أبطال فيلم شماريخ

فيلم شماريخ بطولة آسر ياسين وأمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، هدى المفتي، مصطفى درويش، سامي مغاوري، الطفلة لافينيا نادر، تأليف وإخراج عمرو سلامة.

قصة شماريخ

تدور قصة فيلم شماريخ في إطار من الأكشن والتشويق، من خلال شاب يعمل مع والده غير الشرعي في أمور غير قانونية بهدف إقناعه بالاعتراف به، وتنقلب حياته عندما يأمره والده بالتخلص من فتاة ولكن يقف الحب عائقا أمامه.