قبل مشاركته في مسلسل مليحة والمعلم.. البداية الفنية للممثل مصطفي الدمرداش

تشهد الدراما الرمضانية هذا العام ظهور العديد من الممثلين الشباب، من بينهم الشاب مصطفى الدمرداش، الذي يشارك في السباق الرمضاني هذا العام، من خلال مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان، ومسلسل مليحة بطولة الفنان محمد دياب.

البداية الفنية للممثل مصطفى الدمرداش

روى «الدمرداش»، صاحب الـ30 عامًا، كواليس بداية رحلته الفنية، خلال حديثه لـ«الوطن»، موضحًا أنه يهوى التمثيل منذ سنوات طويلة، وأنه بعد محاولات كثيرة أتته الفرصة للمشاركة في مسلسل «مولانا العاشق»، بطولة الفنان مصطفى شعبان: «طول عمري بجتهد وبسعى لحد ما ربنا كرمني».

مجهود تكلل بالنجاح

واصل «الدمرداش»، ابن منطقة المنيل مصر القديمة، والحاصل على بكالوريوس أخصائي رقابة جودة الجامعة العمالية، سعيه ليُكلل مجهوده بالنجاح خلال السنوات القليلة الماضية، من خلال المشاركة في عدة أعمال فنية أخرى، أبرزها مسلسلي «جعفر العمدة» و«البرنس» بطولة الفنان محمد رمضان، ومسلسل «ستهم» بطولة روجينا، و«بعد الشر» مع علي ربيع، إلى جانب مشاركته في عدة أعمال فنية أخرى منها مسلسل «المشوار» و«الصندوق» وفيلم «اتنينن للإيجار»: «واجهت صعوبات وإحباطات كتير في طريقي بس الحمد لله ربنا كرمني وكلل تعبي بالنجاح».

مشاركته في مسلسلي «مليحة» و«المعلم»

ويشارك «الدمرداش» هذا العام في مسلسل مليحة بتجسيد شخصية عسكري يُصاب في الحرب، ومسلسل المعلم من خلال تجسيد دور أحد صبيان المعلم شداد، الذي يؤدي دوره الفنان طارق النهري: «إن شاء الله المسلسلين ينجحوا ويكسروا الدنيا، وبإذن الله الجاي أقوى وكله توفيق من ربنا».

أحداث مسلسلي «مليحة» و«المعلم»

وتدور أحداث مسلسل مليحة، بطولة الفنان محمد دياب، في إطار اجتماعي حول أسرة فتاة تدعي «مليحة» والتي تجسدها الفنانة سيرين خاص، وتفر مع أسرتها بعد تعرضهم للقصف الإسرائيلي، للعيش في ليبيا، وبعد قرار العودة إلى فلسطين وديارهم يواجهون صعوبات كثيرة، وتجمعهم الصدفة عند معابر الحدود المصرية بالضابط أدهم، والذي يجسده الفنان دياب، وتتطور الأحداث في إطار درامي مليء بالمفاجآت.

كما تدور أحداث مسلسل المعلم، بطولة الفنان مصطفى شعبان في إطار شعبي؛ إذ يحكي على مدار 30 حلقة قصة مواجهة كبيرة وحرب من نوع خاص بين كبار تجار السمك بالسوق، ويسعى «المعلم» من خلال الأحداث للحفاظ على نفوذه وسطوته ضمن سطوة كبار التجار، ليصبح واحدًا منهم في يوم من الأيام.