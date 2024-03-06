تعلَّم 4 قيم من مهنة الصيد.. ساعدت مصطفى شعبان على مواجهة أعدائه في مسلسل المعلم

يلعب الفنان مصطفى شعبان، دور تاجر سمك في مسلسل المعلم، ويكتسب الكثير من مهنته، إذ يصبح لديه القدرة على تحديد أهدافه، والصبر على تحمل الصعوبات التي تواجهه، وقوة الملاحظة في التمييز بين أحبابه وأعدائه، ومن المقرر عرض المسلسل خلال شهر رمضان لعام 2024.

قيم يتعلمها الشخص من مهنة الصيد

الصبر: من أهم القيم التي يتعلمها الإنسان، إذ تستغرق عملية الصيد مدة طويلة، وتحتاج إلى الصبر للحصول على الأسماك، وقد يجلس الشخص طوال اليوم، ولا يصطاد سمكة واحدة، بحسب موقع lawrencebay.

قوة الملاحظة: من أهم الصفات المكتسبة، من مهنة صيد الأسماك، إذ يجب رفع الصنارة، بمجرد أن تأتي السمكة لأخذ الطعم الموجود بها.

دراسة المنافسين جيدًا: يتعلم الصياد من مهنة صيد الأسماك، دراسة منافسيه بشكل جيد.

الثقة بالنفس: من أهم القيم التي يكتسبها الشخص، من مهنة صيد الأسماك، إذ يجب أن يكون واثقًا في نفسه، على تحقيق الهدف بصيد الأسماك.

يدور مسلسل المعلم، حول شاب يعمل في مهنة صيد الأسماك، ويعيش حياة هادئة مع زوجته وابنه، حتى يتعرض لبعض المشاكل، التي تقلب حياته رأسًا على عقب، إذ يجد البطل نفسه محاصرًا، بخلافات عديدة مع من حوله، خاصة في سوق السمك التي يعمل بها، ويقرر التصدي لهم لحماية أسرته.

مسلسل المعلم من بطولة الفنان مصطفى شعبان، ومن المقرر عرضه خلال شهر رمضان لعام 2024، ويشارك فيه عدد من الفنانين أبرزهم الفنانة هاجر أحمد، أحمد فؤاد سليم، انتصار، سهر الصايغ، وأحمد بدير، العمل الدرامي من إخراج مرقس عادل، وتأليف محمد الشواف.