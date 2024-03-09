مواعيد المدارس في رمضان 2024.. وحقيقة رفع الغياب

«مواعيد المدارس في رمضان 2024».. جملة ترددت كثيراً خلال الأيام القليلة الماضية بين أولياء الأمور خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

تُقدّم «الوطن» القصة الكاملة لمواعيد المدارس في رمضان 2024 وحقيقة ما أثير حول رفع الغياب، حسب المُعلن سواء من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أو من المدارس الخاصة والمصرية اليابانية رسميا.

رصد الغياب يومياً

في البداية، لم تُعلن وزارة التربية والتعليم، أي قرارات مُتعلقة من قريب أو بعيد بتعديل مواعيد المدارس في رمضان 2024 أو رفع الغياب عن المدارس، بل أكدت الوزارة، أن الدراسة ستكون منتظمة في جميع المدارس، ويتم رصد الغياب يومياً في كل فصل في كل مدرسة.

وأكد مصدر مسئول بالوزارة لـ «الوطن»، أن الأمر يتعلق بالإدارات التعليمية، فتغيير المواعيد يكون حسب كل إدارة تعليمية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، موضحاً أن هناك تعليمات مشددة على جميع المديريات بضرورة رصد الغياب بصفة مستمرة حتى نهاية العام الدراسي.

تعديل مواعيد الحضور

أما بالنسبة للمدارس الخاصة، فقد أعلنت عدد منها تعديل مواعيد الحضور والانصراف للطلاب في شهر رمضان الكريم 2024، وذلك ابتداء من يوم الأحد المقبل، على أن يخرج الطلاب الساعة الواحدة ظهراً، حيث استقبل عدد من أولياء الأمور رسائل هاتفية عبر موقع التواصل الاجتماعي «واتس آب» من مدارس أبنائهم الخاصة، تُفيد بتعديل مواعيد الدراسة طوال شهر رمضان 2024.

أما بالنسبة للمدارس اليابانية، يبدأ استقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد الساعة 7.45 صباحا، وانصراف طلاب رياض الأطفال في تمام الساعة 3.5 عصرا، على أن يكون انصراف طلاب المرحلة الابتدائية 3.1 عصرا، حسب ما أعلنت عنه المدارس عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك».