أعمال فنية تناولت تجارة السمك قبل مصطفى شعبان.. تعرف عليها

يشارك الفنان مصطفى شعبان في شهر رمضان هذا العام، بعمل درامي يقدم من خلاله شخصية جديدة ومختلفة عن الأدوار التي قدمها في الأعوام السابقة، حيث يظهر هذا العام في دور تاجر سمك.

وذخر تاريخ السينما والدراما المصرية بالعديد من الأعمال التي تناولت حياة تجار السمك، وما يواجهونه من صعوبات في هذه المهنة.

مصطفى شعبان تاجر سمك في رمضان 2024

يقدم الفنان مصطفى شعبان هذا العام شخصية تاجر سمك في أحد الأسواق الشعبية من خلال مسلسل المعلم، ويتعرض لبعض المصاعب التي تجعل الأحداث تتصاعد، ومن بطولة الفنان مصطفى شعبان وهاجر أحمد وسهر الصايغ وتأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

منى زكي في تحت الوصاية رمضان 2023

وتناول مسلسل تحت الوصاية حياة تجار السمك، وتدور أحداثه حول امرأة تعول أبنائها وتؤدي دورها الفنانة منى زكي، وشاركها في البطولة دياب ورشدي الشامي ومها نصار وإخراج محمد شاكر خضير.

سناء جميل في الراية البيضا 1988

ومن بين أشهر الأعمال الدرامية التي تناولت تجارة السمك هو مسلسل الراية البيضاء التي قامت ببطولته الفنانة القديرة سناء جميل، وتم طرحه عام 1988، وتستند أحداثه على قصة حقيقية حول فضة المعداوي التاجرة المٌتسطلة في حلقة السمك، وأبطاله سناء جميل وجميل راتب وسمية الألفي وتأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج محمد فاضل.

أحمد زكي في شادر السمك 1986

وقدم الفنان أحمد زكي في عام 1986، دور تاجر السمك من خلال فيلم شادر السمك بمشاركة الفنانة نبيلة عبيد، وتدور الأحداث حول الصراع الدائر في تلك المهنة والتنافس غير الشريف بين التجار، والفيلم من تأليف نبيل نصار وإخراج علي عبدالخالق.