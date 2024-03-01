سر اختيار اسم «المعلم» لمسلسل مصطفى شعبان الجديد.. مفاجأة عكس التوقعات

على مركب كبير وسط البحر، ظهر الفنان مصطفى شعبان، في برومو مسلسل المعلم الرسمي، الذي عُرض على منصة «watch it»، وشاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبعد عرض البرومو ظن الجمهور أن اسم المعلم أطلق على «شعبان» بسبب تجارته في السمك.

سبب إطلاق اسم المعلم

يُعد مصطفى شعبان، في مسلسل المعلم ضمن أحد كبار التجار في سوق السمك بعد والده، لذلك اعتقد محبيه أن اسم المسلسل جاء لذلك السبب، إلا أن هناك سببًا آخر لإطلاقه، إذ أن الاسم الرسمي للشخصية في العمل «معلم».

اسم «معلم شداد»، أطلق على بطل العمل، وهو اسم مركب مدون ببطاقته الشخصية، إذ ظهر خلال البرومو المعروض، وهو يتحدث مع أحد أعدائه، الذي يُجسد دوره الفنان منذر رياحنة، وموجهًا الحديث بقوله: «أقولك يا معلم دي جدعنة مني، إنما أنت تقولي يا معلم بأمر الحكومة، أنا في البطاقة معلم».

قصة مسلسل المعلم

«حي ولسه جاي.. الصابح اللي بيصبح»، «توكلنا على اللي بيوكلنا» تعد من أشهر اللزمات التي تميز مصطفى شعبان خلال دوره في مسلسل المعلم، إذ يتحدث بها حال وجوده في سوق السمك محاولة منه في جذب الناس لبضاعته.

مسلسل المعلم، بطولة مجموعة كبيرة من الفنانين، مصطفى شعبان، سهر الصايغ، منذر ريحانة، أحمد بدير، سلوى خطاب، حجاج عبدالعظيم، انتصار، هاجر أحمد، أحمد فؤاد سليم، ويعرض المسلسل في شهر رمضان المبارك على شاشة قناة الحياة، ولمشاهدته بدون فواصل إعلانية، يمكن متابعته على منصة «watch it».