«العوضي».. فتوة الدراما

«الصغير مسيره يكبر ويرقى نفسه لحد ما يبقى نمرة واحد».. شارب عريض وجسد مفتول العضلات يجعل من صاحبه أقرب إلى أبطال القصص الشعبية فى حوارى الجمالية والمغربلين، هو أيضاً الطفل الصغير الذى ترعرع دون «ضهر»، بعد أن خطف الموت والده قبل أن يعطيه وصايا الحياة داخل تلك الغابة، ولكنه يجد «ضهر» كبير المنطقة سنداً له فى رحلته المليئة بالمخاطر، قبل أن يكتشف مفاجآت تقلب ميزان الأمور فى عين «عرب السويركى».

من «سيف الخديوى» إلى «جابر أبوشديد» وصولاً إلى «عرب السويركى» يراهن الفنان أحمد العوضى على الدراما الشعبية فى موسم الدراما الرمضانية 2024، التى نجح من خلال شخصيات جذابة وعبارات رنانة أن يخلق قاعدة جماهيرية كبيرة فى الشارع المصرى والعربى على مدار السنوات الماضية، وهذا العام يرفع سقف التحدى من خلال خوض أول بطولة منفردة بعد البطولة المشتركة التى خاضها مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز فى «اللى مالوش كبير» و«ضرب نار».

شاب صغير بملامح هادئة وكاريزما حاضرة يجسد شخصية «طارق» هكذا تعرف الجمهور على أحمد العوضى للمرة الأولى فى رمضان 2009، من خلال مشاركته فى مسلسل «ماتخافوش» بطولة الفنان الكبير نور الشريف، ليكتب موسم الدراما الرمضانية شهادة ميلاد الفنان الشاب، ولكن الخطوة الأبرز كانت من خلال المشاركة فى الجزء الثالث من مسلسل «الدالى» فى رمضان 2011، الذى حقق له انتشاراً واسعاً، حيث كان يحظى المسلسل بنسب مشاهدات مرتفعة.

بدأ أحمد العوضى يتخذ خطوات أكثر نضجاً وجرأة فى مشواره الفنى فشارك فى مسلسل «السبع وصايا» ومن بعده «العهد»، كما شارك الفنانة غادة عادل فى مسلسل «الميزان» فى رمضان 2016، وشهدت أدواره حالة كبيرة من التنوع فشارك فى الجزءين الثانى والثالث من مسلسل «حكايات بنات»، بالإضافة إلى «الحصان الأسود» و«أرض جو».

بعد مجموعة كبيرة من التجارب الدرامية بدأ صناع الدراما فى منح «العوضى» مساحة أكبر داخل الأعمال الفنية بعد نجاحه فى إثبات نفسه كفنان متميز يجيد التنقل ببراعة بين الأدوار، وكان الاختبار الأصعب بالنسبة له فى الجزء الأول من مسلسل «الاختيار»، الذى تشارك بطولته مع الفنان أمير كرارة، وجسد خلال الأحداث الشخصية الحقيقية للإرهابى هشام عشماوى فى موسم الدراما الرمضانية 2020.

فى العام التالى كان أحمد العوضى على موعد مع محطة جديدة مهمة فى مشواره الفنى، من خلال مسلسل «اللى مالوش كبير»، الذى تشارك بطولته مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وحقق المسلسل نجاحاً كبيراً على الساحة الفنية كما قدم «العوضى» بشكل مختلف على الساحة الدرامية، وفى 2023 كرر التجربة مرة أخرى فى مسلسل «ضرب نار»، قبل أن يقرر «العوضى» أن يخوض البطولة المنفردة الأولى فى موسم الدراما الرمضانية ليشهد ميلاده كنجم كما شهد ميلاده كممثل منذ 15 عاماً.